جامعة الطائف تدشن حملة (أكفل يتيماً)
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الطائف – البلاد
دشنت جامعة الطائف حملة “أكفل يتيماً أو طالب علم بجهازك القديم”، وذلك بمقر الجامعة بالحوية. وأوضح وكيل الجامعة للتخطيط والتنمية وخدمة المجتمع الدكتور تركي الثبيتي، أن ريع الحملة سيعود لكفالة الأيتام بجمعية البر بوادي محرم والهدا وكفالة طلاب العلم بجمعية ارتقاء الخيرية. وبين أن الجامعة حددت موقعين لاستقبال الأجهزة المتبرع بها، هما بوابة رقم (5) بالنسبة للطلاب، وبوابة (16) في شطر الطالبات، لافتاً النظر إلى أن استقبال تلك الأجهزة سيستمر من يوم الأحد المقبل الموافق 29 / 5 إلى يوم الخميس الموافق 3 / 6 , مشيراً إلى أن الحملة تتضمن أيضاً عقد محاضرتين توعيتين في مجال إدارة النفايات الإلكترونية، والابتكارات العالمية في مجال إعادة تدوير النفايات الإلكترونية، في شطري الطلاب والطالبات، سيقدمها أعضاء هيئة تدريس متخصصين من كلية الحاسبات.
الوسوم:حملة (أكفل يتيماً)
التصنيف: محليات
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