جامعة الطائف تفعل العمل بمدونة السلوك الوظيفي وأخلاقيات الوظيفة

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فعّلت جامعة الطائف اليوم العمل بمدونة قواعد السلوك الوظيفي وأخلاقيات الوظيفة العامة.

وذلك كأحد فعاليات برنامج “الجامعة القدوة” الذي وضع ضمن البرنامج العام لجامعة الطائف لتفعيل مبادرة “كيف نكون قدوة”.

التي أطلقها صاحب السمو الملكي الأميرخالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة…

بحضور وكلاء الجامعة وعمادئها و عدد من أعضاء من هيئة التدريس والموظفين ، وذلك بمقر الجامعة في الحوية.

وتهدف مدونة السلوك الوظيفي وأخلاقيات الوظيفة العامة إلى تعزيز قيم الخدمة العامة والارتقاء بمستوى الجودة وتطوير الأداء وخدمة المواطنين.

وتعد هذه المدونة إطارا عاما يجب التقييد به والعمل بمقتضاه في القطاعات المختلفة داخل المملكة.

وأكد معالي مدير الجامعة الدكتور حسام عبد الوهاب زمان :

خلال إطلاق تفعيل المدونة بأن الفرصة سوف تتاح لجميع الموظفين للحصول على أي توضيح عن هذه المدونة .

وأضاف أن هذه المدونة تهدف إلى تنمية روح المسؤولية لدى الموظف و تعزيز القيم المهنية والأخلاقية في علاقة الموظف مع المجتمع .