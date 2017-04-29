جامعة الفيصل تحتفي بتخريج دفعة الطب

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الرياض – البلاد

رعى صاحب السمو الملكي الأمير تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية عضو مجلس الأمناء بجامعة الفيصل ، حفل تخريج الدفعة الخامسة لطلاب وطالبات كلية الطب بجامعة الفيصل الحاصلين على درجة الماجيستير والبكالوريوس والبالغ عددهم 192 طالبا وطالبة، بحضور صاحب السمو الأمير بندر بن سعود بن خالد رئيس اللجنة التنفيذية بجامعة الفيصل ، وصاحبة السمو الملكي الأميرة مها بنت مشاري بن عبد العزيز نائب رئيس الجامعة للعلاقات الخارجية، وذلك في مقر الجامعة بالرياض.

وبدئ الحفل بمسيرة لأعضاء هيئة التدريس بالجامعة اعقبتها مسيرة لخريجات كلية الطب ، تلاها مسيرة خريجي كلية الطب الذين تم تكريمهم من قبل سمو الأمير تركي الفيصل.

عقب ذلك القى مدير الجامعة الدكتور محمد آل هيازع كلمة رحب فيها بالحضور مفيداً أن كلية الطب بجامعة الفيصل حصلت على المركز الأول للسنة الخامسة على التوالي من بين كليات الطب السعودية في الاختبار الدولي.