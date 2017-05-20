جامعة الفيصل تطلق حملة “بأعيننا” للتوعية بأمراض العين

شارك عبر واتساب

نظمت جامعة الفيصل مساء اليوم حملة ( بأعيننا ) للتوعية بمفهوم العناية بالعين مبكراً بالتعاون مع مستشفى الملك فيصل التخصصي، و مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون , وذلك في مقر الجامعة بالرياض.

وأوضح أحد منظمي الحملة الدكتور أحمد الأغا أن الحملة تستمر ليومين و تهدف إلى الوصول بالمجتمع ليصبح خال من أمراض قد تؤدي إلى فقدان البصر.

مبينا أن الحملة تعمل على بناء خلفية علمية شاملة لأهم المواضيع المتعلقة بصحة البصر.

وزيادة الوعي في المجتمع بجميع فئاته بعوامل الخطر على صحة البصر بتوجيه من أطباء العيون المتخصصين.

وأفاد الدكتور الأغا أن رحلة الزائر بالكشف الطبي الأولي خصص لها منطقة للكشف خاصة بالكبار ومنطقة كشف خاصة بالأطفال.

حيث تتم الفحوصات الدقيقة للنظر، مشيراً إلى أن من قام على تنظيم الحملة طلاب كلية الطب بجامعة الفيصل وجامعة الملك سعود للعلوم الصحية.

وجامعة الملك سعود بإشراف رئيسة قسم العيون بمستشفى الملك فيصل التخصصي الدكتورة سلوى الهزاع.

وتقام الحملة بالتعاون مع مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون ومستشفى الملك فيصل التخصصي.

حيث قدمت كل منهما أجهزة دقيقة لفحص الشبكية وضغط العين وفحص النظر.

بالإضافة الى توفير نماذج لشرح أجزاء العين وشرح للأمراض الأكثر شيوعا بالمملكة وتعريف الزوار بالماء الأبيض والماء الأزرق واعتلال الشبكي السكري وغيرها.

كما وزعت كتيبات توعوية بأكثر امراض العين شيوعا واعراضها.

وشاركت في الحملة الجمعية السعودية لطب العيون بعرض لفيلم وثائقي يتحدث عن مرض الماء الأزرق (الجلوكوما).

بالإضافة الى وجود متطوعين يشرحون للزوار أمراض العين وعلاجها , كما وزعت كتيبات تتحدث عن إصابات العين والإسعافات الأولية ، وأمراض وزراعة القرنية.

وانفصال الشبكية وكيف يمكن حماية العين من الأمراض ، وغيرها من الكتيبات التوعوية.