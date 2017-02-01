جامعة الملك سعود تدعو المرشحين للوظائف لاستكمال الإجراءات

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الرياض – البلاد

دعت جامعة الملك سعود المرشحين والمرشحات لشغل مجموعة من الوظائف الهندسية والصحية والإدارية المعلن عنها سابقاً لاستكمال إجراءات تعيينهم ابتداء من يوم الأحد 15/ 5 / 1438هـ ولمدة 10 أيام عمل.

ودعا عميد شؤون أعضاء هيئة التدريس والموظفين بالجامعة الدكتور سعد الحسين، المرشحين والمرشحات المبينة أسماؤهم على موقع العمادة http://dfpa.ksu.edu.sa/ إلى مراجعة إدارة التوظيف بالعمادة، مبيناً أن استقبال الرجال سيكون في مبنى 19 بالمدينة الجامعية بالدرعية الدور الرابع مصطحبين أصول الشهادات المطلوبة وصورة منها, وإثبات الهوية الوطنية, وصورة منها وصورتين شخصية حديثة، أما استقبال النساء فسيكون في وحدة التوظيف بالمدينة الجامعية للطالبات بالدرعية مبنى 22 الدور الأول مصطحبين أصول الشهادات المطلوبة وصورة منها,وإثبات الهوية الوطنية وصورة منها، مهيباً بالمتقدين إلى التقيد بالمواعيد المحددة.