جامعة طيبة تكرم مديريها السابقين

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المدينة المنورة -جازي الشريف

احتفى معالي مدير جامعة طيبة الدكتور عبدالعزيزبن السراني بمعالي الدكتور عدنان المزروع مدير الجامعة السابق، والأستاذ الدكتور محروس الغبان مدير الجامعة المكلف سابقا في حفل أقيم تكريما لهما على ما قدماه إبان فترة إدارتهما للجامعة خلال الأعوام الماضية.

وقال معالي مدير الجامعة الدكتور عبدالعزيز السراني في كلمة ألقاها في الحفل إن جامعة طيبة تكرم الذين خدموها وقدموا للجامعة والمدينة جهودا تستحق التكريم وأنهما قدما الغالي والنفيس في خدمة الجامعة والوطن والمدينة.

وتحدثت معالي الدكتور السراني عن مشروع الوعد (100يوم) والذي قدمه معالي الدكتور المزروع عندما تسلم إدارة الجامعة، مؤكدا أن المشروع أحدث نقل نوعية في البنية التحتية للجامعة، وتطوير البحث العلمي في الجامعة خلال فترة إدارة معاليه، حتى وصلت جامعة طيبة إلى المركز الخامس على مستوى الجامعات في البحث العلمي.

وأضاف معالي مدير الجامعة أن فترة معالي المزروع تطورت فيها المناهج الدراسية للجامعة باستحداث بعضها، وتطورير ما يقارب 60 منهجا دراسيا.

وزاد معالي مدير الجامعة: تعاقد الدكتور عدنان المزرع مع شركات عالمية لتطوير الجامعة، ونفذ مشروع الترجمة الذي نجني ثماره اليوم.

وحول إدارة أ.د. محروس الغبان للجامعة، قال معالي د.السراني إن أ.د. الغبان تولى إدارة الجامعة مكلفا في أصعب فتراتها، ولا شك أن الجامعة قد استفادت من خبرته الأكاديمية والإدارية التي تجاوزات الأربعة عقود، وساهم في تحويل الجامعة إلى مؤسسة تنظيمية احترافية في عملها ونتاجها، وأسهم في فترته باستكمال جهود من سبقه حتى وصلت الأنشطة الطلابية إلى المحافل العالمية.

وتخلل الحفل كلمات لمعالي الدكتور عدنان، والدكتور محروس عبرا فيها عن شكرهما لإدارة الجامعة، وقدما أهم الدروس المستفادة من التعامل مع طلاب الجامعة وإدارييها وكافة شرائح المجتمع وأثر الوظيفة على السخصية.

جدير بالذكر إن إدارة الجامعة عرضت فيلما وثائقيا عن مسيرة المكرمين استعرض إنجازاتهما , كما قدم طلاب الجامعة أيضا فيلما عبروا فيه عن امتنانهم لمعالي د.المزروع , و أ.د.الغبان ووثقوا إنجازاتهم والمواقف الطريفة والإنسانية التي حدثت في عهديهما.

حضر الحفل معالي مدير جامعة طيبة الأسبق الأستاذ الدكتور منصور بن محمد النزهة، ووكلاء الجامعة وعمداء الكليات وعدد من منسوبي الجامعة من أعضاء هيئة التدريس والموظفين والطلاب، وأصدقاء المحتفى بهما.