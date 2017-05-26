جدة : الإطاحة بـ8 أفارقة متورطين في سرقة

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جدة ــ البلاد

أطاحت شعبة التحري والبحث الجنائي بشرطة محافظة جدة بتشكيل عصابي مكون من 8 وافدين افارقة، تخصصوا في رصد عملاء البنوك ومتابعتهم وسرقة ما بحوزتهم من أموال.

وقال الناطق الإعلامي بشرطة منطقة مكة المكرمة، العقيد عاطي بن عطية القرشي، ان شعبة التحري والبحث الجنائي بشرطة جدة القت القبض على 8 لصوص أفارقة، تخصصوا في سرقة عملاء البنوك بعد رصدهم ومتابعتهم.

واضاف القرشي ان الجناة بالتحقيق معهم اقروا بالتهمة الموجهة ضدهم، فضلاً عن أقرارهم بتكسير زجاج سيارات العملاء والاستيلاء على ما بداخلها من مقتنيات، مشيراً إلى أن الجناة جرى توقيفهم في مركز الشرطة المختص تمهيداً لإحالتهم إلى فرع هيئة التحقيق والادعاء.