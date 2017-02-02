العدد 21928 08 مايو 2017 م أول جريدة سعودية تأسست في 27 ذو القعدة سنة 1350 هجري الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي

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برنامج الزيارات لمهرجان الجنادرية 31

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برنامج الزيارات لمهرجان الجنادرية 31
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أعلنت إدارة المهرجان الوطني للتراث والثقافة  “الجنادرية 31” عن مواعيد الزيارات علي تويتر..

يقام كل عام مهرجان الجنادرية الذي هو رمز ثقافي ضخم في المملكة والدول العربية المشاركة.

وبناء عليه تم الإعلان عن مواعيد الزيارات للمهرجان علي حساب مهرجان الجنارية علي موقع التواصل الاجتماعي تويتر:

حيث بدأ مهرجان الجنادرية اليوم الخميس 5 / 5 / 1438هـ الموافق 2/ 2 / 2017م .

وتستمر دورة المهرجان لمدة خمسة عشر يوما تختم يوم الجمعة 10/ 5 /1438هـ الموافق 17 / 2 / 2017م

وسيكون مهرجان الجنادرية 31 (المهرجان الوطني للتراث والثقافة) بحضور الدول المشاركة الأعتيادية لمجلس التعاون الخليجي…

(البحرين – قطر – عمان – الكويت – الامارات) وسيكون ضيف الشرف لحفل الجنادرية لهذا العام هي جمهورية مصر العربية.

وتم تقسيم الزيارات في مهرجان الجنادرية بالنسبة للرجال والطلاب والعوائل, مع تفاصيل الوقت والمكان.

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التصنيف: الثقافيـة,محليات

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