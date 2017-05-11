جراحة دقيقة تنقذ قدم مريض من البتر بعرعر

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نجح فريق طبي في مستشفى عرعر المركزي، في إنقاذ قدم مصاب من البتر بعد أن تعرض لحادث مروري أدى إلى قطع كامل في الشريان الفخذي فوق مستوى الركبة مع تهتك شديد بعضلات الفخذ والساق.

وقالت وزارة الصحة في بيان لها، إنه بعد إجراء الفحوصات الشعاعية والمخبرية اللازمة، تم نقل المريض من قسم الحالات الحرجة الى غرفة العمليات الكبرى حيث أجرى له الفريق الطبي استقصاء للشريان الفخذي والمآبضي، الذي تبين أنه مقطوع قطعاً كاملاً مع رض شديد بطرفي الشريان، وتهتك بالعضلات مع نزف شديد وتجمع دموي في الفخذ والساق.

وأضافت الوزارة، “تم إعطاء المريض 5000 وحدة هيبارين، وإجراء قسطرة شريانية، وإزالة التخثرات واستصلاح طرفي الشريان وتوصيلهما معاً وتم تثبيت الكسر بمثبت داخلي”.

وتابعت “بعد نجاح العملية ولله الحمد وعودة التروية إلى الطرف كانت الأكسجة 96 والنبض على مشط القدم محسوساً بشكل ممتاز وبعون الله وتوفيقه تم إنقاذ الطرف وخرج المريض مشيا على الأقدام بعد ثلاثة أسابيع”.