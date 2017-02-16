العدد 21941 21 مايو 2017 م أول جريدة سعودية تأسست في 27 ذو القعدة سنة 1350 هجري الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي

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جرحٌ ودرس

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جرحٌ ودرس
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جرحٌ ودرس

نخذل.. تظل نافذة الأمل مفتوحة.. تطلب منا إقفالها لفتح نافذة المستقبل.

نخذل.. فتقف كرامة النفس حائرة .. بين ما تريد وما نريد.
نخذل .. فيمر شريط الذكريات ..ضاحكاً علينا على صدق عفويتنا.
نخذل ونبتسم .. نلملم ما تبقى بكفوف حانية لا تستحق غير تقبيلها.
نخذل .. فنتعلم درس العمر.. قبل أن يفوت أوانه وزمانه.
نخذل لكن لا نكسر.. فالجرح يندمل حتى يختفي مكانه
نخذل ولم لا نخذل!!!
نجلاء عبد الله

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التصنيف: المنبر

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