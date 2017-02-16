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جرحٌ ودرس

نخذل.. تظل نافذة الأمل مفتوحة.. تطلب منا إقفالها لفتح نافذة المستقبل.

نخذل.. فتقف كرامة النفس حائرة .. بين ما تريد وما نريد.

نخذل .. فيمر شريط الذكريات ..ضاحكاً علينا على صدق عفويتنا.

نخذل ونبتسم .. نلملم ما تبقى بكفوف حانية لا تستحق غير تقبيلها.

نخذل .. فنتعلم درس العمر.. قبل أن يفوت أوانه وزمانه.

نخذل لكن لا نكسر.. فالجرح يندمل حتى يختفي مكانه

نخذل ولم لا نخذل!!!

نجلاء عبد الله