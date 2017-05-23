جروس :افتقدنا السومة

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أكد جروس مدرب فريق الاهلي، أن فريقه قدم مباراة جيدة أمام فريق أهلي دبي، وقال: أشكر لاعبي فريقي على هذا الأداء، الذي قدموه رغم الظروف التي واجهت الفريق، وقد افتقدنا كثيرا في هذا اللقاء لخدمات المهاجم المميز عمر السومة، وأضاف: هذا اللقاء يعتبر المباراة الأخيرة لنا هذا الموسم على ملعبنا، وسنسعى في المواجهة القادمة لتقديم كل شيء؛ من أجل التأهل، وأعتقد أن جميع اللاعبين يدركون هذه المسؤولية، كما أشيد بالأداء الذي قدمه اللاعب الشاب حمدان الشمراني.