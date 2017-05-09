جروس : سعيد بالأداء والتأهل

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الدوحة ـــ البلاد

أكد مدرب الأهلي جروس، أن توقيت هدف فريقه الأول في مرمى ذوب آهن أصفهان الإيراني، كان سببًا أساسيًا في الفوز بالمباراة. وقال: لقد أنهينا المواجهة بطريقة ممتازة، تحكمنا في طريقة اللعب، وسجل عبد الفتاح عسيري الهدف الأول في توقيت مناسب للغاية، وأشاد جروس بأداء لاعبيه في المباراة، قائلا: قدم اللاعبون مباراة متميزة؛ رغم درجة الحرارة المرتفعة، مشدداً على أن مرحلة المجموعات لم تكن سهلة على الإطلاق. مشيراً إلى أن فريقه أمامه مباراة هامة في نصف نهائي كأس خادم الحرمين، وعليه التحضير لها من الآن.