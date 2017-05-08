جروس : سنظهر شخصيتنا ونتأهل

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الدوحة ــــ البلاد

أكد السويسري كريستيان جروس، مدرب الفريق الأهلاوي في المؤتمر الصحفي لمواجهة فريقه أمام ذوب آهن، أنه طالب لاعبيه ببداية قوية في المباراة، وأن يظهر الفريق شخصيته الحقيقية منذ الدقيقة الأولى للمباراة، وتقديم الأداء القوي لتحقيق الفوز: وقال: أريد من لاعبينا تقديم مستوى قوي، يقودنا إلى الفوز، ويؤهلنا لدور الستة عشر، وسنلعب من أجل الفوز، وأضاف: أتمنى أن أرى جماهير الأهلي في الملعب اليوم، ونحن نعرف نقاط الضعف والقوة عند الفريق الإيراني، وسنسعى لاستغلالها لحسم التأهل”.