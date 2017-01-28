جروس : طويت صفحة الشباب وأركز للاتحاد

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أكد جروس مدرب الأهلي الأول، أن فريقه قدم أداءً عاليا، أمام فريق الشباب أمس، وقال جروس: أهنئ الجماهير الأهلاوية بالفوز، وأنا سعيد بعودة الفريق للمباراة بعد هدف الشباب الأول، كما أبدي إعجابي وسعادتي بحضور الجماهير الأهلاوية الكبيرة،

وتابع: ننتظر عودة المصابين خلال الفترة المقبلة الهامة، والتي سيكون لها أثر إيجابي على الفريق،

وأضاف جروس: أشيد باللاعبين المنضمين حديثاً لتشكيلة الفريق، اللاعب سعد الأمير، و سعيد المولد اللذين أثرا إيجاباً على أداء الفريق في الملعب ونحن نسينا هذه المباراة، وسيكون من الغد كل تركيزنا منصبا على لقاء الديربي القادم أمام الاتحاد.