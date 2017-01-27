جروس : لا علاقة لنا بما يحدث خارج الملعب .. ولن نلعب أمام الشباب لغير الفوز .. سعد الامير : مرتاح في الأهلي وسعيد بثقة المدرب

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جدة – أحمد إلياس

أكد السويسري كريستيان جروس مدرب فريق الأهلي لكرة القدم في المؤتمر الصحفي الذي عقد امس قبل مواجهة فريقه اليوم أمام الشباب ضمن الجولة السادسة عشرة من دوري جميل أن شهر ديسمبر هو من الشهور الناجحة للفريق حيث حقق الفريق 5 انتصارات متتالية وعرج ان مباراة الشباب مباراة قوية وصعبه خاصة انها على ارضنا ونحتاج الفوز واعتبر ان جميع مبارياتنا نهايات وبشكل مؤكد طموحنا الفوز.

وعن الشحن النفسي وتأثيره على الاهلي عقب مشاكل العويس قال جروس ” دائمًا تمرينا ليس له علاقة بمثل هذه الامور وهدفنا واضح” وتابع ” الشباب خروجه من مسابقة الكأس كان مفاجئ واعتقد أن مباراة اليوم بالنسبة للشباب مباراة الموسم بعد خروجه خاصة اننا نحن ابطال المسابقة في الموسم الماضي”.

وعن فترة التوقف وفائدتها قال ” بصراحة سعيد بتوقيع اللاعبين سعيد المولد خاصة انه لاعب نشيط ولاعب محترف وليس غريب وكذلك اللاعب سعد عبدالامير الذي اظهر شخصية كبير وهو قائد للمنتخب العراقي وتوقيع كان مع اللاعبين ممتازين وسيخدموا الفريق في المرحلة القادمة ” واضاف ” دور لاعبي الوسط مهم للغاية اطلب من الجميع التسجيل واحراز الاهداف وكلنا نعرف ان عمر السومة هداف وفي الضربات الثابتة بشكل مميز وهي جزء من المباراة هذا كلام غير صحيح حيث ان المؤشر سجل والمقهوي سجل ” .

وعن كثرة الاصابات في الدفاع وماهي الحلول اضاف ” هذا أمر صحيح ونفس الشئ حدث للمسيليم وامان ومعتز سيعودن خلال االاسبوعين المقبلة وفي الحالات الطارئة لدينا الامير سيلعب في الدفاعات” وعن العويس وامكانية الاستغناء عن المسيليم والرحيلي ننتظر العويس في الفترة الصيفية وسعيد بحراس المرمى الموجودين عندي .

من جانبه، قدم اللاعب سعد عبدالامير الشكر للادارة والجهاز الفتي واللاعبين على الثقة التي منحت واوعد الجميع بتقديم كل شئ واسعاد الجماهير وعن مباراة الشباب ذكر انها صعبة والشباب فريق مميز ونحن فريق كذلك فريق مميز وحظوظنا اكبر خاصة أن المباراة على ارضنا.

وعن الضغوط النفسية قال الامير ” انا لعبت 45 دقيقة هذه الفترة كان لي فترة طويلة مع زملائي اللاعبين ومن اول حوار مع جروس طمنني وشعرت بأريحيه تامة وثقة منه وكذلك طلب مني بتوجيه من امامي من اللاعبين”.