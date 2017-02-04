جروس : مهند وعبدالفتاح أجادا

شارك عبر واتساب

جدة – أحمد إلياس

أكد جروس أن فوزهم على الاتحاد، كان مهما، ومازال لديه عشر مباريات أخرى أهم، وقال جروس: كانت البداية سيئة لنا بعد هدف الاتحاد، واستطعنا الرجوع مرة أخرى للمباراة، رغم أن المنافس كانت لديه فرص في الشوط الأول، ولكن عدنا بهدف التعادل في توقيت مناسب في هذا الشوط،

وطلبت من اللاعبين في الاستراحة اللعب بنفس الأداء الفني، واستطعنا أن نسجل هدفا ثانيا مع بداية الشوط الثاني، وتابع: في الأخير هو فوز وثلاث نقاط، ولدينا عشر مباريات مهمة للغاية،

ويجب أن أذكر اسم اللاعب عبدالفتاح عسيري، الذي قدم أداءً كبيرا في مباراة الأمس، التي كانت صعبة وفيها قتالية عالية في وسط الملعب بين الفريقين، وأضاف جروس: مباريات الديربي دائماً ماتكون مميزة، ومثل هذه المباريات عبارة عن أجزاء، والاتحاد لم يستطع العودة للمباراة، رغم أنه قدم مباراة ممتازة، وأعتقد أنه باستطاعته العودة للمنافسة على البطولة، ولدينا مواجهة مهمة أمام القادسية، أعتقد أنها لن تكون أسهل من مباراة الديربي.