العدد 21940 20 مايو 2017 م أول جريدة سعودية تأسست في 27 ذو القعدة سنة 1350 هجري الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي

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جريمة في حق التربية والطفولة

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جريمة في حق التربية والطفولة
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جدة – البلاد
انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يظهر طفلة لم يتجاوز عمرها الخمس سنوات وهي تدخن (الشيشة) تحت مرأى ومسمع والدتها.
وتبدو الطفلة في الفيديو جالسة وهي تبكي تطالب والدتها بـ (النرجيلة)، وما هي إلا لحظات وتستجيب الأم للطلب وتمسك الطفلة الشيشة بطريقة تبدو للناظر أنها معتادة على التدخين.
وأثار الفيديو انتقادات واسعة على مواقع التواصل ، ويتضح من الفيديو أن والدة الطفلة قامت بتصوير ابنتها غير آبهة بالمضار التي تحملها الشيشة لرئتي طفلتها الصغيرة.
وتعتبر هذه التصرفات من والدة الطفلة جريمة في حق التربية والطفولة .

التصنيف: الأخيرة

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