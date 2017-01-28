جزر الكايمان تفوض (الطيران المدني) للإشراف على طائراتها

شارك عبر واتساب

الرياض – البلاد

عقدت الهيئة العامة للطيران المدني بمقرها في الرياض اجتماعها التنسيقي السنوي مع سلطة الطيران المدني بدولة جزر الكايمان، بحضور مساعد رئيس الهيئة للسلامة والأمن والنقل الجوي عبدالحكيم بن محمد البدر ورئيس سلطة الطيران المدني بجزر الكايمان ديتشارد سميث.

وناقش الاجتماع عددا من الموضوعات المتعلقة بالتعاون بين الدولتين والاتفاقية المبرمة بين الطرفين، التي تتيح للهيئة الإشراف على الطائرات التي تحمل تسجيل جزر الكايمان المشغلة في المملكة نيابة عنها، وتأتي هذه الاتفاقية بين الهيئة وسلطة الطيران المدني بجزر الكايمان تفعيلاً للمادة (83) من اتفاقية شيكاغو للطيران المدني.

وأكد البدر أن الاجتماع الثنائي ناقش تقديم الخدمات لشركات النقل الجوي، إلى جانب تفعيل التعاون الدولي والتأكد من التزام الشركات بمعايير السلامة والأمان.

وبين أن سلطة الطيران المدني في دولة جزر الكايمان فوضت الهيئة من خلال هذه الاتفاقية بالإشراف على سلامة تشغيل الطائرات المسجلة باسمها والمشغلة في المملكة، وذلك نيابة عنها نظراً للثقة الكبيرة في الهيئة العامة للطيران المدني بالمملكة.

مما يذكر أن هناك العديد من الطائرات المشغلة في المملكة تحمل تسجيل دولة جزر الكايمان منها طائرات الناقل الوطني شركة طيران ناس.