جزر فرسان في (حديث الصورة)

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تصوير – حسين عتودي

تقع جزر فرسان إحدى أكبر جزر المملكة العربية السعودية في جنوب البحر الأحمر بمحاذاة منطقة جازان، وهي واحدة من بين 200 جزيرة سعودية تجاورها في المكان، وتعد من أهم المواقع السياحية والاستثمارية على مستوى المنطقة بصفة خاصة والمملكة بصفة عامة، حيث تمتلك مقومات طبيعية وفرص استثمارية واعدة في شتى المجالات السياحية والاقتصادية وغيرها من المجالات.

أبعاد جمال طبيعة جزر فرسان ومعالمها السياحية الفريدة تتجلى في صور فوتوغرافية تعبر عن هذه المعالم من أهمها : منزل الرفاعي الأثري، وقرية القصار، والسقيد، وصير، وشاطئ الحصيص، وغيرها من المواقع التي تجذب زوار تلك الجزر على مدار العام.