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شعر- مشاري بن متعب

أنا الجفاف اللي كسى شاسع البيد

وأنت الغمام اللي تحرّيت سيله

سنا بروقه غير من (عيد) لـ (عيد)

وأنا على مشراف صبري أخيله

لا طاح منك الماء؟ تطييييح التناهيد

عن صدر فيه الهم يدبك ب خيله

وتحيا على (وبله) عروق.. وعناقيد

وتورق غصون الذكريات الجميلة

اللي من (غيااابك) جفتها التغاريد

عنها حمام الدوح أعلن رحييييله

ضمايه أنّبَت في جبيني (تجاعيد)

عزّي لـ صبري والضما عزّتي له

لو هلّ مزنك في جفافي (موااعيد)

ما تشوفني جالس برأس الطويلة

أشهق أمل وأزفر عتااااب ومنااااقيد

وأستسقي الصدفة معك كل ليله !