جماهير الاتحاد لباعشن: دع المعارك الجانبية فالعميد يحتاجك

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جدة-عبدالعزيز عركوك

طالب عدد من الجماهير الاتحادية رئيس النادي المهندس حاتم باعشن بتقنين ظهوره الإعلامي، وعدم الانسياق خلف من يحاول سحبه خارج الملعب، لتنفيذ أجندة خاصة به، في ظاهرها مصلحة النادي، وفي باطنها تصفية حسابات. المتضرر منها الكيان، مستغلين في ذلك ظروف النادي الحالية.

جاء ذلك بعد أن شهدت الفترة الماضية أجواء غير صحية داخل النادي، لاسيما بعد خروج الفريق من كأس خادم الحرمين الشريفين على يد الطائي، الذي ترى الجماهير الاتحادية أنها مفاجأة،

لاسيما أن الطائي متذيل دوري الأولى، ثم التعادل مع الخليج دوريا في نتيجة وصفتها الجماهير الاتحادية بالخسارة، لتأتي رباعية الأهلي في الديربي، لتلقي بظلالها على النادي، والتي ظهر بعدها باعشن بتصريح راجيا فيه الجماهير الاتحادي عدم التدخل في الأمور الفنية والتشكيلة وتركها للمدرب؛ فاستغل ذلك التصريح من بعض من يصطادون في الماء العكر وتحويره لضرب علاقة الرئيس بالمدرج الاتحادي،

وتفسيره من قبله على أنه تحد للجماهير الاتحادية، لاسيما بعد الشعبية الكبيرة التي صنعتها الإدارة الحالية برئاسة باعشن في مدرج العميد؛ نتيجة نجاحها بشكل كبير في تسوية بعض الديون مع تحسن في نتائج الفريق دوريا، ووجوده في المنافسه حتى مع خصم الثلاث نقاط،

وتعثره في آخر جولتين، وتأهله لنهائي كأس ولي العهد على حساب غريمه التقليدي الأهلي؛ حيث أخذ ذاك التصريح انتشارا واسعا وصدى كبيرا؛ جعل الرئيس يخرج للإعلام مرة أخرى عبر حسابه الشخصي في تويتر، ليرد بقوله: ‏جماهير الاتحاد الواعية تعي تماما مغزى رسالتي، فلست من يجهل قيمة وتأثير ‫روح الاتحاد،

وبعد أن اشتعل الجدل مرة أخرى من قبل الجماهير، خرج الرئيس باعشن بتغريدة أخرى يوم أمس قائلا: ‏لا يوجد مع ‫حاتم باعشن‬ جيش من الإعلاميين يدافعون عنه، لكن معه جمهور الاتحاد‬ اللي يميز بين الخبيث، والطيب، ليرد بعض عشاق العميد على تغريدات الرئيس بمطالبته بالابتعاد عن وسائل الإعلام، والتفرغ لتجهيز الفريق للمباريات القادمة في دوري جميل، بالإضافة لنهائي كأس ولي العهد أمام النصر.