جماهير خليجية تزين درة الملاعب

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كان زحف الجمهور الهلالي من كافة مدن المملكة، لحضور تتويج الهلال بلقب دوري جميل للمحترفين، أمراً متوقعاً، ولكن كانت هناك جماهير، حضرت من مناطق بعيدة، في منطقة الخليج، وتحملت عناء السفر البري والجوي؛ من أجل الوصول لاستاد الملك فهد الدولي، وقامت بشراء التذاكر، بأسعار مبالغ فيها. وقدمتهذه الجماهير من الكويت، وقطر، وسلطنة عمان، وقد أشاروا إلى أن حب الهلال، هو من جعلهم يحرصون على حضور الديربي، ومشاهدة فريقهم يتوج بلقب دوري جميل، بعد غياب استمر عدة مواسم .