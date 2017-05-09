العدد 21930 10 مايو 2017 م أول جريدة سعودية تأسست في 27 ذو القعدة سنة 1350 هجري الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي

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جمرك البطحاء يحبط تهريب 39 ألف علبة خمر ضمن إرسالية حليب

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جمرك البطحاء يحبط تهريب 39 ألف علبة خمر ضمن إرسالية حليب
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تمكن جمرك البطحاء من إحباط محاولة لتهريب كمية كبيرة من الخمور بلغت 39.192 علبة، عُثر عليها مُخبأة ضمن إرسالية وردت للجمرك عبارة صناديق من “حليب جوز الهند”.

وأفاد مدير عام الجمرك عبدالرحمن المحنّا, أنه قَدِمت للجمرك إرسالية عبارة عن “حليب جوز الهند” محمولة على إحدى الشاحنات القادمة إلى المملكة بقصد المرور عبر أراضيها إلى دولة مجاورة, وذلك بقيادة أحد القادمين، وعند خضوعها للإجراءات الجمركية عُثر على تلك الكمية من الخمور مُخبأة بطريقة فنيّة ضمن الإرسالية، بحيث وضعت الكراتين التي تحتوي على عبوات حليب جوز الهند أعلى الحمولة، في حين وضعت كراتين الخمور أسفل الحمولة.

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التصنيف: محليات

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