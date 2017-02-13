جمرك الحديثة يُحبط محاولتي تهريب أكثر من “31” ألف حبة كبتاجون

تمكن جمرك الحديثة من إحباط محاولتي تهريب كمية من حبوب الكبتاجون بلغت (31.066) حبة كبتاجون عُثر عليها مُخبأة في مركبتين قدمتا إلى الجمرك.

وأفاد مدير عام جمرك الحديثة إبراهيم العنزي، تم إحباط تلك الكمية من خلال محاولتين لتهريبها

حيث قَدِمت أولاً مركبة من نوع خصوصي بقيادة أحد المسافرين

وعند خضوعها للإجراءات الجمركية عُثر على (11.208) من حبوب الكبتاجون

مُخبأة داخل المرتبة الخلفية الخاصة بالمركبة، بحيث تم تفريغ بعض الإسفنج الموجود داخل المرتبة وتعبئته بكمية الحبوب.

وأشار العنزي، إلي أنه في المحاولة الثانية، تم إحباط محاولة تهريب (19.858) حبة عُثر عيها مُخبأة في إحدى الشاحنات

حيث تم إخفاء كمية الحبوب في مجرى التكييف الخاص بكابينة القيادة للشاحنة.