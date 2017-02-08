جمرك مطار جدة يحبط (6) محاولات لتهريب كبتاجون

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جدة ــ البلاد

أفلح جمرك مطار الملك عبد العزيز الدولي في إحباط ست محاولات لتهريب عدد من الممنوعات شملت تهريب (2.223) جرام من مادة الهيروين عثر عليها مخبأة مع ثلاثة أشخاص قدموا إلى المملكة عبر المطار.

وتنوعت طرق محاولة تهريبهم، حيث عثر على جزء من الكمية مخبأ داخل كبسولات تم استخراجها من أحشاء الراكب ,في حين عثر على جزء آخر من الكمية مخبأ داخل تجويف حذا كان يرتديه المهرب ,وجزء آخر من الكمية كان مخبأ داخل “حافظة طعام” كانت موجودة في حقيبة أحدهم.

وقال مدير عام جمرك مطار الملك عبدالعزيز بندر الرحيلي أن الممنوعات التي تم إحباطها شملت عشرين ألفا وستمائة وأربعا وسبعين حبة كبتاجون، عثر عليها مخبأة مع أحد الركاب القادمين,وأضاف الرحيلي تم ايضا إحباط (317) جرام من مادة الكوكائين، عثر عليها مخبأة في أحشاء أحد الركاب القادمين.

بجانب إحباط محاولة تهريب (1.951) كيلوجراما وتسعمائة وواحد وخمسين جراما من مادة “الشبوا” المحظورة”.