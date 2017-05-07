جمعية الأطفال المعوقين تنال أعلى معايير الحوكمة والشفافية القانونية والمالية

شارك عبر واتساب

حازت جمعية الأطفال المعوقين على إشادة الجهات القانونية والمحاسبية المراجعة لميزانياتها العمومية وذلك لتطبيقها أعلى معايير الحوكمة والشفافية في جميع اعمالها واستثماراتها الخيرية.

حيث حظي الأداء المالي للجمعية خلال مناقشة اجتماع جمعيتها العمومية ( 31 ) الذي عقد مؤخراً بمقر مركزها في الرياض، على تقدير المحاسبين القانونيين للعام المالي 2016م.

وأعرب صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز رئيس مجلس إدارة الجمعية عن اعتزاز كافة منسوبي الجمعية وأعضائها بهذا التقدير .

الذي يمثل إضافة لرصيد هذه المؤسسة الخيرية الرائدة من مصداقية وثقة ومكانة تستحقها في المجتمع.

عطفاً على التزامها بإستراتيجية عمل ومعايير أداء مهنية تطبقها على مدى ثلاثة عقود.

وتخضع دوماً للتقييم والتطوير من كبريات المؤسسات المعنية .

من جهته أوضح عضو مجلس الإدارة المشرف المالي للجمعية أسامة بن علي ماجد قباني ، في إطار تقديمه لتقرير الحساب الختامي لميزانية الجمعية.

أن الجمعية حصلت على نقاط مرتفعة ومميزة على مستوى معايير الحوكمة والشفافية في أدائها المالي.

مشيراً الى أن ميزانية الجمعية في تنامي مستمر، وتعكس حجم التوسع في الخدمات والمشروعات بما يواكب حجم الثقة والمكانة التي تحظى بها الجمعية في المجتمع.