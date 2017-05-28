جمعية نفع تنفذ حملة ” عيونك بأعيننا ” في مساجد جدة

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تنفذ جمعية نفع الخيرية في جدة بالتعاون مع مركز السقاف لطب العيون بجدة, ومستشفى جامعة الملك عبدالعزيز ، حملة “عيونك بأعيننا ، لخدمة ذوي الإعاقة البصرية وضعاف البصر من المحتاجين من خلال تنقل الحملة يومياً في مساجد جدة بعد صلاة التراويح من شهر رمضان المبارك.

وأوضح مدير الجمعية سعيد بن إبراهيم الزهراني أن الحاجة الماسة لمثل هذه العيادات المتنقلة في المحافظات الأخرى بالنظر لارتفاع قيمة علاج العيون بشكل عام .

مشيراً إلى أن الجمعية شكلت فريق عمل طبي بالتعاون مع عدد من الأطباء المتطوعين انطلاقاً من مسئوليتهم تجاه المجتمع، والإيمان بالدور الذي من الممكن تقديمه في كشف حالات ضعف البصر مجاناً.

حيث تكفل المركز بهذه العيادة والكشف المجاني وعلاج الحالات المكتشفة من غير القادرين على العلاج من ضمن برامج المركز لمكافحة العمى.

فيما يمنح المركز التخفيض الخيري بمقدار 60 % للجمعية على أن تتولى التنسيق لعلاج الحالات المكتشفة حسب أوجه الدعم التي توفرها الجمعية بعد إجراء البحث الاجتماعي للحالات.

وحذر الدكتور حسين السقاف المدير الطبي لمركز السقاف لطب وجراحة العيون من حالات إهمال العيون.

موضحاً أن الكشف أثبت في أول أيام الحملة وجود حالات من الماء الأبيض والمياه الزرقاء واعتلالات الشبكية ونزيف شبكية العين .

وأشار السقاف إلى أن هذه المبادرة التي تواصل حملتها للعام الثاني تعكس عمق علاقة الجمعية مع القطاعات الخاصة والحكومية.

مؤكداً أن وجود مثل هذه الخدمات سيعزز من منظومة الخدمات الصحية التي تقدمها الجمعية بالإضافة إلى مجموعة خدماتها الاجتماعية الأخرى .