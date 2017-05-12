جمعية نماء الخيرية بمنطقة مكة المكرمة ومجموعة الأغر يفعّلان مبادرة الأسرة المعرفية

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شهدت محافظة جدة اليوم تفعيل مذكرة التفاهم التي أبرمها صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس هيئة تطوير المنطقة مؤخراً مع مجموعة الأغر للفكر الاستراتيجي ممثلة في صاحب السمو الأمير فيصل بن عبد الله بن محمد رئيس اللجنة التوجيهية للمجموعة , التي تتضمن التعاون ما بين الإمارة والمجموعة بالاستثمار في رأس المال البشري ضمن رؤية منطقة مكة المكرمة التنموية.

وستعمل جمعية نماء الخيرية بمنطقة مكة المكرمة بالشراكة مع مجموعة الأغر في إطار هذه المذكرة على السعي في تيسير الوصول للكثير من الأسر المستهدفة في البرنامج التدريبي لمبادرة الأسرة المعرفية.

بهدف تدريب 200 أسرة شهرياً بما يعادل 2400 أسرة سنوياً في مدينة جدة في مختلف المراكز والجهات ذات العلاقة ببناء الأسرة المعرفية .

كما جرى في هذا الصدد التوقيع على اتفاقية من جانب جمعية نماء الخيرية بمنطقة مكة المكرمة التي مثلها المدير العام المكلف صادق بن عبدالكريم النور ومجموعة الأغر.

التي مثلها الشريك التنفيذي للمجموعة المهندس رضا سامر إسلام وذلك للرقي بالبعد الاجتماعي والأسري لرأس المال البشري وفهمِ أنماط التربية في الأسرة .

من جانبه أكد مدير مشروع استراتيجية الأسرة المعرفية في المجموعة الدكتورة آلاء نصيف أن:

مثل هذه المشروعات الهادفة للاستثمار الأمثل في الثروة البشرية تلقى كل الدعم والرعاية من سمو أمير منطقة مكة المكرمة.

مبرزة أهداف المجموعة الاستراتيجية المتمثلة في صياغة رؤى وبدائل وإعداد دراسات استراتيجية تتعلق بالمسائل الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

ونوه المدير العام لمجموعة الأغر زهير المغربي بالعمل المشترك لدعم صناع القرار من خلال إعداد الدراسات الاستراتيجية.

ووضع الرؤى وصياغة البدائل لمعالجة القضايا الاجتماعية والثقافية والاقتصادية .

وتقديم حلول واستراتيجيات للاستثمار في رأس المال البشري السعودي وتطوير الكفاءات السعودية وتنميتها عملياً ومهنياً وتدريبها على أحدث الوسائل التقنية لزيادة مستوى التنافسية .

كما نوه الشريك التنفيذي بالمجموعة المهندس رضا اسلام بدعم وإعداد الدراسات العلمية والمتخصصة لتهيئة المناخ المناسب.

لتحويل الاقتصاد والمجتمع السعودي إلى اقتصاد ومجتمع معرفي وتنظيم ورش العمل واللقاءات والندوات العلمية بمشاركة خبرات محلية ودولية وبناء وإعداد خبرات وطنية في مجال الفكر الاستراتيجي .

يذكر أن مذكرة التفاهم تمثّل أولى مشاريع منطقة مكة المكرمة في جانب بناء الإنسان ضمن استراتيجية التنمية لبناء “الأسرة المعرفية”.

التي تسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتتميز اقليمياً ودولياً ، ورفع مستوى المعرفة والمهارات التربوية للوالدين السعوديين وخاصة في السنوات الستة الأولى من عمر الطفل.

من خلال منظومة متكاملة من أدوات تغيير السلوك الاجتماعي المعدة تبعاً لأفضل الممارسات والتجارب الدولية استنادا إلى مخرجات بنية تحتية معرفية صلبة وبالتعاون مع شركاء التنمية .