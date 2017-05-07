جمعية واعي تختتم مبادرة “ميادين”

شارك عبر واتساب

اختتمت جمعية التوعية والتأهيل الاجتماعي “واعي” مساء اليوم برنامج “ميادين” لصناعة مختصين من الشباب في العمل التطوعي , وذلك في الغرفة التجارية بالرياض.

وتضمن البرنامج خمسة مراحل حيث بدأت بالمرحلة الأولى التصميم والإعداد , ثم مرحلة الإعلان والتسجيل والمقابلات للفرق الشبابية .

ثم مرحلة التدريب التطبيقي ، وفي المرحلة الرابعة كانت مرحلة انضاج المشاريع.

واختتمت المرحلة الأخيرة بعرض مخرجات المشروع ، والتكريم للمشاركين والرعاة وكل من ساهم في إنجاح هذه المبادرة النوعية.

وأوضح عضو لجنة المسؤولية الاجتماعية بغرفة الرياض إبراهيم الصبيحي أن العمل التطوعي ينتظره دور كبير لتحقيق رؤية المملكة 2030 .

التي جعلت منه ضلعا ثالثا مهما في تحقيق التنمية الاجتماعية، آملين أن تتضافر جهود كافة الأطراف في هذا القطاع لتحقيق الأهداف المرجوة في ميدان العمل التطوعي.

مشيراً الى أن غرفة الرياض كان لها دور فاعل في تقديم الدعم والمؤازرة لجميع الجمعيات والمنظمات الناشطة في العمل التطوعي.

حيث أنها تبنت عدد من اللجان والجمعيات الخيرية، كما سبق أن اطلقت عدد من المبادرات الاجتماعية

التي عادت بالنفع والخير على المجتمع.

من جانبه أكد المدير التنفيذي لجمعية (واعي) والمشرف العام على المبادرة المهندس سليمان الهويسين أن:

هذا البرنامج يعد من المشاريع النوعية التي يحتاجها المجتمع لتفعيل طاقات الشباب في العمل التطوعي واكتشاف قدراتهم.

التي تأتي ضمن استراتيجية وخطة الجمعية لرفع الوعي لدى المجتمع والسعي لتحقق أهداف رؤية المملكة 2030 .