جمهور جميل يتخطى الـ 900 ألف

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جدة- البلاد

تخطى جمهور دوري جميل للمحترفين حاجز الـ 900 ألف متفرج، وذلك بعد نهاية مباريات الجولة الـ 18.

وكانت الجولة الـ 18 قد سجلت حضوراً بلغ 25890 متفرجا، ليصل عدد جمهور دوري جميل حتى الآن إلى 906129 متفرجا.

ومن المنتظر أن يتخطى الحضور الجماهيري حاجز المليون في الجولتين القادمتين، واللتين تشهدان العديد من المباريات الجماهيرية؛ أبرزها الأهلي والنصر، والشباب والاتحاد، والاتحاد والهلال.