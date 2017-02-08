جناح الخارجية يعرض المراحل التاريخية السياسية للمملكة

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الجنادرية- البلاد

عرض جناح وزارة الخارجية في “الجنادرية 31” للزوار, المراحل التاريخية السياسية التي مرت بها المملكة العربية السعودية.

وتضمن الجناح عشرة أركان, أبرزها مجلس السفير الذي يستضيف شخصيات ذات خبرة وأصحاب السعادة سفراء الدول الشقيقة والصديقة، وأيضاً ركن القنصلية الذي يقدم أهم النصائح للمسافرين للخارج، ومعهد الأمير سعود الفيصل للدراسات الدبلوماسية.

كما يعرض الجناح, جوازات لملوك المملكة وأصحاب المعالي الوزراء والدبلوماسيين، بالإضافة إلى 400 وثيقة ومعاهدة دولية، وصوراً وأختاماً نادرة وجوازات سفر دبلوماسية قديمة, أسهمت في تعريف الزوار بالتاريخ الثقافي والسياسي للمملكة العربية السعودية

وأولى جناح الوزارة, الأسرة والطفل اهتماماً كبيراً , عبر عدد من الفعاليات المتنوعة من تصوير ورسم كاريكاتير من خلال استضافة فنانين مبدعين في ركن “غاليري الخارجية” .