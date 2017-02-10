جناح ” العمل” يخصّص 30 محلاً للأسر المنتجة

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الجنادرية – البلاد

هيأت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية مساحةً داخل جناحها الذي تشارك به في مهرجان الجنادرية هذا العام، لـ (مشروع الاستثمار من المنزل) المعني بالأسر المنتجة، بواقع 30 محلاً مخصصة للأسر المسجلة في هذا المشروع لعرض منتجاتها المنزلية وتسويقها في المهرجان.

وتنوعت المعروضات بين ملابس تراثية وأعمال يدوية من مفارش ومشغولات ذات طابع تراثي، إلى جانب المأكولات الشعبية التي اشتهرت بها مناطق ومحافظات المملكة، الأمر الذي زاد من إقبال الزوار على هذه المشروعات، الذين نوهوا بقدرات ومواهب المرأة السعودية العاملة، مشيدين بجهود الوزارة في هذا الشأن، ودورها في الاستفادة من المناسبات الوطنية التي تشارك بها لفتح قنوات تمكن هذه الأسر من عرض منتجاتهم وأعمالهن وبيعها.

من جانبه استعرضت الوزارة عبر ركن في جناحها بالمهرجان الخدمات التي يقدمها برنامج “تسعة أعشار”، الذي أطلقه صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، بهدف دعم وتنمية منشآت الأعمال في جميع مراحلها.

ويقدم البرنامج باقات من الحلول المبتكرة عبر بوابته الإلكترونية، التي تتيح لأصحاب منشآت الأعمال العديد من الخدمات، على غرار الحلول المالية الهادفة إلى دعم أصحاب الأعمال المتميزين في البحث عن رؤوس أموال استثمارية، لتنمية أعمالهم، وخدمة الوصول للمنافسة، التي توفر لمنشآت الأعمال فرصة الوصول للمنافسات التي تطرحها الجهات الحكومية والشركات الكبرى، وتقديم عروض الأسعار إلكترونياً، إلى جانب تقديم البرنامج خدمة مسرعة الأعمال الناشئة، التي تمنح رواد الأعمال فرصة لصقل أفكارهم التجارية، ونيل الإرشاد والدعم اللازمين، لتنميتها في إطار إبداعي وعصري، إضافة إلى خدمة الوصول إلى السوق، وذلك خلال منصة إلكترونية تمكّن رواد الأعمال من تنسيق عمليات البيع والدفع والتوصيل وغيرها .

وحرص البرنامج على تذليل الصعوبات التي تواجه أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة في العثور على معلومات حول السوق السعودي، التي يحتاجونها لاتخاذ القرارات المهمة في منشآتهم، عبر خدمة الوصول إلى السوق، مع السعي من خلال خدمة ” أضف خدمتك ” إلى تطوير أفكار رواد الأعمال الإبداعية، وتحويلها إلى منتج وخدمة متكاملة في سوق العمل .