جناح القصيم يكمل مشاركات الأسر المنتجة

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الجنادرية – واس

بدأ جناح منطقة القصيم المشارك في مهرجان الجنادرية , استقبال زواره من العائلات التي توافدت على قرية القصيم التراثية بكثافة .

وبيّن مدير المركز الإعلامي بالقرية أحمد الحصين, أن القرية عمدت هذا العام إلى زيادة الساعات الاستعراضية للفرق الشعبية المشاركة، ورفعت معدل الضيافة في القصر الأثري، بعد اكتمال فريق العمل بمشاركات الأسر المنتجة التي بدأت أعمالها.

ولفت الانتباه إلى أن اتخاذ مثل هذه الإجراءات أسهم في تحقيق الرضا الذي بدا واضحاً على الزوار الذين توافدوا بشكلٍ كثيف على الجناح ، متوقعاً تزايد توافد الزوار في الأيام القادمة .

وأكد الحصين جاهزية العاملين في القرية لتنفيذ 44 فعالية طوال أيام المهرجان ، آملاً أن تعكس هذه الجهود البهجة والفائدة لزوار الجناح .