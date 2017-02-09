العدد 21933 13 مايو 2017 م أول جريدة سعودية تأسست في 27 ذو القعدة سنة 1350 هجري الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي

اخر الاخبار:

جناح القصيم يكمل مشاركات الأسر المنتجة

0 تعليق 115 مشاهدة
جناح القصيم يكمل مشاركات الأسر المنتجة
شارك عبر واتساب

الجنادرية – واس

بدأ جناح منطقة القصيم المشارك في مهرجان الجنادرية , استقبال زواره من العائلات التي توافدت على قرية القصيم التراثية بكثافة .

وبيّن مدير المركز الإعلامي بالقرية أحمد الحصين, أن القرية عمدت هذا العام إلى زيادة الساعات الاستعراضية للفرق الشعبية المشاركة، ورفعت معدل الضيافة في القصر الأثري، بعد اكتمال فريق العمل بمشاركات الأسر المنتجة التي بدأت أعمالها.
ولفت الانتباه إلى أن اتخاذ مثل هذه الإجراءات أسهم في تحقيق الرضا الذي بدا واضحاً على الزوار الذين توافدوا بشكلٍ كثيف على الجناح ، متوقعاً تزايد توافد الزوار في الأيام القادمة .
وأكد الحصين جاهزية العاملين في القرية لتنفيذ 44 فعالية طوال أيام المهرجان ، آملاً أن تعكس هذه الجهود البهجة والفائدة لزوار الجناح .

الوسوم:

التصنيف: محليات

أخبار ذات صلة

التعليقات

اضف تعليق