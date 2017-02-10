العدد 21934 14 مايو 2017 م أول جريدة سعودية تأسست في 27 ذو القعدة سنة 1350 هجري الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي

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جناح المملكة بمعرض القاهرة للكتاب يحرز المركز الأول

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جناح المملكة بمعرض القاهرة للكتاب يحرز المركز الأول
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القاهرة ــ وكالات

حصل جناح المملكة في معرض القاهرة الدولي للكتاب، على المركز الأول بين الأجنحة المشاركة بنسبة 84%، وفقا لاستطلاع الرأي الذي أجراه المنتدى العربي العالمي للثقافة والسلام، حول أفضل الأجنحة ودور النشر المشاركة بالمعرض في دورته الثامنة والأربعين.

ووصف المنتدى الجناح بأنه “لؤلؤة المعرض”، نظرًا للدقة والتنظيم والأريحية في ممراته وسهولة الحصول على عناوين وإصدارات الكتب لدى الباحثين والمثقفين وطلاب العلم، وحتى الزائر العادي كان يجد ما يرغب في اقتنائه.

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