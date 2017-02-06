جناح المملكة في معرض القاهرة الدولي للكتاب يواصل فعالياته

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واصل جناح المملكة العربية السعودية المقام بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الثامنة والأربعين..

فعالياته لليوم الحادي عشر على التوالي وسط اقبال كثيف من زوار المعرض من مختلف الجنسيات.

وأعرب المدير السابق للمركز الإسلامي بنيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية، الشيخ رمضان عبد المعز:

أثناء زيارته لجناح المملكة بالمعرض عن إعجابه بالتنظيم الجيد للجناح والإصدارات المتنوعة.

في مختلف المعارف الدينية والعلمية وحصاد الفكر السعودي داخل الجامعات السعودية.

ونوه بأن المملكة تقوم بدور فاعل لخدمة الجاليات المسلمة للحفاظ على هويتهم الإسلامية.

وخصوصاً دورها الكبير في إنشاء وتأسيس المراكز الإسلامية في بقاع العالم.

كما زار جناح المملكة الوزير المفوض بوزارة الخارجية بدولة الإمارات رئيس قسم منظمة المؤتمر الاسلامي، الدكتور خالد أحمد الملا السويدي:

الذي أشاد بالإقبال الكبير الذي يشهده الجناح يومياً، مؤكدًا أن الكتب السعودية تتميّز بالجودة من حيث الشكل والمضمون ومناقشتها للقضايا العصرية التي تعيشها أمتنا العربية والإسلامية.

من جانبه، أوضح ممثل مكتبة الملك عبد العزيز في جناح المملكة بالمعرض، عبدالله الهزاع:

أن المكتبة تشارك في جناح المملكة بـ100 عنوان في مختلف المجالات التاريخية ومن أبرزها كتاب القائد وكتاب الملك عبد العزيز.

ولفت الهزاع إلى أن المكتبة تعرض مجموعة مميزة من قصص الأطفال داخل ركن الطفل.

كما تقيم المسابقات الثقافية للأطفال وتقدم لهم الهدايا التذكارية إضافة لتنظيم العديد من الانشطة الترفيهية مثل الرسم والتلوين وغيرها.