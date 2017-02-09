جهود كبيرة لكشافة التدريب التقني والمهني بالجنادرية

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يشارك فريق الجوالة والكشافة في جناح المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني, بالمهرجان الوطني للتراث والثقافة ( الجنادرية 31 ) .

وأوضح المشرف التنفيذي على جناح المؤسسة بالجنادرية يزيد العوشن:

أنه تم اختيار 120 جوالاً وكشافاً من مختلف وحدات المؤسسة من الكليات التقنية والمعاهد الصناعية الثانوية على مستوى المملكة.

ويشرف عليهم ثلاثة قادة كشفيين تقنيين, وأوكلت للفريق العديد من المهام منها استقبال الضيوف واستطلاع آراء زوار الجناح.

وتنظيم مسرح الطفل الخارجي والتعداد اليومي للزائرين ومساندة أركان الأجنحة المهنية والتقنية

وتوزيع الدعوات للجمهور لزيارة الجناح وتنظيم عملية دخول الدورات التدريبية وأكاديمية الطفل ومساندة جميع اللجان العاملة بالجناح .

وأبان العوشن أن دور الكشافة لا يقتصر على التنظيم بالجناح فقط بل هناك أعمال تطوعية متعددة طيلة العام :

كالمشاركة في خدمة الحجاج ومساعدة كبار السن، والإسهام في حملات نظافة البيئة وغيرها من الأعمال.

التي تحرص كشافة المؤسسة على مشاركة جميع الجهات الرسمية في أداء أعمالها.

منوهاً بالدعم الذي تلقاه كشافة المؤسسة العامة من معالي المحافظ المؤسسة الدكتور أحمد بن فهد الفهيد .