«جوازات المدينة» تحصد المركز الأول للأداء الحكومي المتميز

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حصدت جوازات منطقة المدينة المنورة، المركز الأول لجائزة الأداء الحكومي المتميز -الجائزة الذهبية في محور خدمة وتمكين ذوي الاحتياجات الخاصة على مستوى الإدارات الحكومية بالمنطقة، خلال حفل تكريم الفائزين بالجائزة الذي أقيم بجامعة طيبة بالمدينة.

وعبّر مدير جوازات المدينة اللواء الدكتور خالد بن محمد الهويش، عن سعادته وفخره واعتزازه بهذه الجائزة، مقدماً شكره لأمير منطقة المدينة المنورة فيصل بن سلمان بن عبد العزيز، على دعمه لتعزيز التنافس بين الجهات الحكومية الخدمية لتحقيق كل ما يتطلع له المواطن والمقيم من خدمات ذات جودة عالية.

وأكد أن هذا الإنجاز تحقق بتوجيهات ودعم مدير عام الجوازات اللواء سليمان بن عبد العزيز اليحيى، والجهود المبذولة من قبل منسوبي جوازات المدينة من ضباط وأفراد ومدنيين، مفيداً أن المديرية العامة للجوازات تسعى بكل جد للتحسين والتطوير في شتى المجالات.