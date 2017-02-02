جولة سوق السمك تصادر نصف طن من الأسماك بمكة

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مكة المكرمة- أحمد الأحمدي

نفذت أمانة العاصمة المقدسة ممثلة في الإدارة العامة لصحة البيئة والإدارة العامة للمسالخ جولة تفقدية على سوق السمك المركزي بمكة المكرمة للاطلاع على تجهيزاته ومرافقه والتأكد من التزام أصحاب المحلات بالاشتراطات الصحية .

يأتي ذلك في أعقاب قيام الفرق الرقابية بعدة جولات على سوق السمك المركزي بالكعكية ، وبعد أن تم رصد عدد من الملاحظات وإلزام المستثمر وأصحاب المحلات بتصحيح تلك الملاحظات وتوفير الاشتراطات الصحية المطلوبة.

وأكد الأستاذ منصور بن سعيد بالبيد مدير عام صحة البيئة أن الأمانة حريصة على تحقيق مستوى عال من الإصحاح البيئي وإبعاد كل ما يمكن أن يشكل خطراً على الصحة العامة ، مؤكدا استمرارية الجولات بشكل يومي لضمان استيفاء الاشتراطات الصحية في كافة مرافق السوق والمحلات وسلامة المواد المعروضة والمقدمة والتزام العاملين فيها بصفة مستمرة .

وكانت الأمانة قد نفذت أمس جولة على سوق السمك من خلال الفريق الرقابي الذي يضم كلا من الدكتور محمد الحتيرشي والمراقبين نايف قنديل ومنصور الزهراني ومخلد الحربي وفهد بازيد ، وتم مصادرة وإتلاف ما يقارب (500) كيلو من الأسماك متعددة الأنواع ، وغير صالحة للاستهلاك الآدمي بسبب سوء الحفظ والتخزين .

ومن جانبه أشار الدكتور محمد الحتيرشي مدير إدارة الرقابة على اللحوم إلى أن مستوى الأداء في تحسن مستمر بفضل الله ثم بالجهود التي يبذلها المراقبون ، مؤكدا بأن الجولات ساهمت ولله الحمد بشكل كبير في الرفع من مستوى الإصحاح البيئي ودرجة الالتزام بالاشتراطات الصحية ، وانحسار المخالفات وارتفاع الوعي لدى المستهلكين .