العدد 21948 28 مايو 2017 م أول جريدة سعودية تأسست في 27 ذو القعدة سنة 1350 هجري الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي

اخر الاخبار:

جيش بيولوجي إلكتروني لعلاج السرطان

0 تعليق 175 مشاهدة
جيش بيولوجي إلكتروني لعلاج السرطان
شارك عبر واتساب

نيويورك – وكالات
في خطوة قد تشكل ثورة علمية، تعهدت شركة مايكروسوفت بـ “حل مشكلة” السرطان خلال 10 أعوام، من خلال “إعادة برمجة” الخلايا المصابة، وإعادتها إلى حالتها الطبيعية السليمة.
وقامت مايكروسوفت بتكوين “جيش صغير” من البيولوجيين والمبرمجين والمهندسين، الذين يتعاملون مع السرطان وكأنه ثغرة برمجية “باغ” في جهاز الكمبيوتر، وفق ما ذكر موقع صحيفة “تلغراف”.
ويعمل العلماء على إنتاج “كمبيوتر” مصنوع من الحمض النووي، يمكن أن يعيش داخل الخلايا، ويستشعر أي خلل فيها مثل السرطان، ثم يقوم بـ “إعادة تشغيل النظام” والتخلص من الخلايا السرطانية، أي أنه سيكون بمثابة “نظام جزيئي ذكي” يكشف المرض.
وستفتتح مايكروسوفت خلال الصيف، أول مختبر خاص لاختبار النتائج التي توصل إليها مهندسو الكمبيوتر، الذين كونوا خرائط كبيرة لطبيعة العمل الداخلي في شبكات خلايا الجسم.

التصنيف: الأولى

أخبار ذات صلة

التعليقات

اضف تعليق