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شعر- مشهور واصل

يا مشعل الدنيـا مثـل حبـة الهيـل

حلاتهـا فـي زود طعـم المـرارة

لا ينكسر خاطرك من سطوة الميـل

ما فيه مكسب قبـل مُـرّ الخسـارة

قبلك وانا اصغر منك مانهد لي حيل

رغم اليتـم والظلـم تـارة وتـارة

ويوم ان ابونا مات وانتـم جهاهيـل

شلت الحمول بكل صـدق وجسـاره

ألنـاس عنـا كلبوهـم مشاغـيـل

والجار ما فكّر وش أحـوال جـاره

لكـن هـذا فادنـي فـي المقابيـل

خلاني اعرف كيـف أزف البشـاره

ازرع تعب في اليوم واحصد من الليل

ستر الكرامة والشـرف والشطـارة

حاربت في الدنيا وجاهـدت بالحيـل

تكسرني بغـارة وارد ألـف غـاره

ماقد كسرت الدمـع فـوق المناديـل

ويا ما جبرت اللـي يـدور جبـارة

قلت الأشقاء هم جميـع المحاصيـل

وهذي تجـارة والتجـارة شطـارة

وربيتكم علـى نقـى ربعـي هذيـل

نعم الرجـال ونعـم تلـك التجـارة

ومن ساس جداني بنيـت الرياجيـل

يوم ان غيري كـان يبنـي عمـارة