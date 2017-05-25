حرس الحدود بمنطقة تبوك ينهي استعداداته لاستقبال المتنزهين أثناء الإجازة الصيفية

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تبوك – سعد الشهراني

هيأت قيادة حرس الحدود بمنطقة تبوك إمكانياتها البشرية والآلية كافة, لاستقبال مرتادي الشواطئ من المتنزهين وممارسي الرياضات البحرية خلال الإجازة الصيفية لهذا العام.

وأكد قائد حرس الحدود بمنطقة تبوك اللواء محمد بن سليمان الصقير, أنه تم تجهيز فرق إنقاذ ساحلية مجهزة بالكامل تعمل على مدار الساعة في جميع الشواطئ والمواقع المخصصة للسباحة بالمنطقة.

ودعا اللواء الصقير المواطنين والمقيمين إلى الحفاظ على سلامتهم بأخذ الحيطة والحذر من السباحة بالمواقع التي تُحظر بها السباحة نظراً لخطورتها وعمق مياه البحر القريبة من الشواطئ، مشيراً إلى أنه تم وضع لوحات تحذيريه لهذه المناطق الخطرة.

ونوه قائد حرس الحدود بالمنطقة, بما يوليه صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك من دعم واهتمام كبير بهذه الشواطئ التي تمتد على سواحل منطقة تبوك وتأكيد سموه بتقديم الخدمات كافة للزوار حتى يقضوا أوقات ممتعة على هذه الشواطئ التي تزخر بها سواحل المنطقة، متمنياً للجميع قضاء إجازة سعيدة .