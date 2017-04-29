حرس الحدود يتوج جماليات الشواطئ بجدة

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جدة – البلاد

نظمت قيادة حرس الحدود بمنطقة مكة المكرمة حملة تنظيف الشواطئ بمنطقة خليج سلمان بكورنيش جدة بمشاركة عدد من الجهات والفرق التطوعية . وشارك في الحملة 36 فريقا تطوعيا مع غواصين من حرس الحدود بهدف إيصال رسائل لجميع مرتادي البحر من المتنزهين وهواة السباحة والصيد والغوص والرياضات البحرية وتذكيرهم باتباع تعليمات السلامة البحرية إلى جانب التوعية والاهتمام بنظافة البيئة البحرية والشواطئ . وأوضح رئيس لجنة السلامة البحرية العقيد بحري خالد الجعيد أن فعاليات الحملة تسعى لتحقيق التعاون المتبادل بين أفراد المجتمع من جهة ورجال حرس الحدود من جهة أخرى لتحقيق أعلى معدلات الأمن والسلامة البحرية التي نسعى لها جميعاً بعد توفيق الله عز وجل معرباً عن شكره وتقديره لجميع الجهات المشاركة في فعاليات أسبوع حرس الحدود وخفر السواحل الخليجي الخامس منذ بداية انطلاقه إلى ختام الفعاليات.