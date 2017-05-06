حرم أمير الرياض ترعى تخريج طالبات جامعة اليمامة

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الرياض – البلاد

رعت صاحبة السمو الأميرة نورة بنت محمد حرم أمير منطقة الرياض حفل تخريج الدفعة التاسعة لطالبات جامعة اليمامة الحاصلات على درجة البكالوريوس في الإدارة والحاسب 66 طالبة , والسادسة للحاصلات على درجة الماجيستير في الإدارة والموارد البشرية 31 طالبة , وذلك في مقر الجامعة بالرياض .

وألقت الأميرة نورة بنت محمد كلمة خلال الحفل هنأت فيها الطالبات على تخرجهن ، مؤكدة أن دورهن الآن هو إضافة بصمة للمساهمة في تنمية بلادنا الغالية ، وأن يسخرن هذا التحصيل العلمي بما يعود بالفائدة عليهن وعلى الوطن الذي قدم لهن الكثير وينتظر منهن الكثير، مقدمة شكرها لجامعة اليمامة.

من جانبه ألقى مدير الجامعة الدكتور حسين بن محمد الفريحي كلمة من خلال الدائرة التلفزيونية المغلقة أشار فيها إلى أن الجامعة حققت في السنوات الفائتة خطوات على قدر كبير من الأهمية في مسيرة تطوير التعليم العالي في المملكة ، مبيناً أن الجامعة قامت بمراجعة شاملة لبرامج كليتي الإدارة والحاسب الآلي وطورتها بما يتواكب مع التوجهات العالمية ، وحولتها من مسارات محدودة إلى تخصصات موسعة ومعمقة.

وبين أن الجامعة ضاعفت ميزانية البحث العلمي عدة أضعاف مكنت أعضاء هيئة التدريس في الجامعة من نشر ما يزيد على ثمانين بحثا علميا في مجالات علمية محكمة خلال هذا العام الدراسي وذلك لتحقيق أهداف خدمة المجتمع والتحول الوطني 2020 والتماشي مع رؤية المملكة 2030 , مقدما شكره لصاحبة السمو الأميرة نورة بنت محمد على رعايتها للحفل.

وفي نهاية الحفل سلمت الأميرة نورة بنت محمد الشهادات للخريجات .