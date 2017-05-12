حرم رئيس غينيا الإستوائية تزور جامعة عفت

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جدة – واس

زارت حرم فخامة رئيس جمهورية غينيا الإستوائية ، كونستانسيا مانغي ، والوفد المرافق لها أمس جامعة عفت بجدة ، وكان في استقبالها صاحبة السمو الملكي الأميرة لولوة الفيصل ، نائب رئيس الأمناء ، والمشرف العام على الجامعة ، وعميدة الجامعة الدكتورة هيفاء جمل الليل ، وأعضاء من هيئة التدريس ، وعدد من طالبات الجامعة.

وشاهدت حرم الرئيس الغيني فيلماً وثائقياً عن الجامعة ، تناول مسيرتها كأول جامعة أهلية بالمملكة ، وتطور مرافقها التعليمية والإنجازات العلمية التي حققتها خلال مسيرتها التعليمية منذ تأسيسها.

وأعربت كونستانسيا عن إعجابها بتطور المرأة السعودية وما حققته من إنجازات علمية واجتماعية ، ما تعد نموذجاً لصورة المرأة العربية الأصيلة.

وفي ختام الزيارة قدمت صاحبة السمو الملكي الأميرة لولوة الفيصل هدية تذكارية لحرم الرئيس الغنيني بهذه المناسبة .