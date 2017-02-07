حريق هائل بمركز الشيخ جابر الثقافي

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الكويت – وكالات

تمكنت فرق الإطفاء من السيطرة على حريق اندلع أمس في أحد مباني مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي وسط العاصمة الكويت.

وأفادت وكالة الأنباء الكويتية أن خمسة مراكز تابعة للإدارة العامة للإطفاء هرعت إلى مكان الحريق فور اندلاعه في المبنى وتولت عمليات إخماده حتى السيطرة عليه وقد اقتصرت أضراره على الماديات من أدون وقوع إصابات بشرية.

وأشارت إلى أن الإدارة العامة للإطفاء فتحت تحقيقا لكشف ملابسات الحريق وأسبابه.

وافتتح مركز الشيخ جابر الثقافي في أكتوبر الماضي ويضم دارا للأوبرا ويتكون من ثلاثة مسارح ومركزا للموسيقى ومكتبة للمؤلفات الموسيقية للكبار والصغار.