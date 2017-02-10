حريق يصرع 4 أطفال في روابي جدة

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جدة ــ البلاد

في حادث مأساوي أودى حريق بحياة 4 أطفال، وأدخل والدتهم العناية المركزة، في حي الروابي بجدة

.وقال المتحدث باسم الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد سعيد سرحان، إن فرق الدفاع المدني بمحافظة جدة باشرت حادث حريق اندلع بشقة بحي الروابي، إثر بلاغ ورد من خلال مبلغ حضوري لفرقة الدفاع المدني، ما أعطى انطباعاً بأن الحادث سبق ساعة البلاغ بوقت كاف.

وأضاف العقيد سرحان، أن انتشار الغازات الناتجة عن الاحتراق حتى بدء تصاعد اللهب والأدخنة، كان يظهر للمارة خارج البناية، فشاهده أحدهم وبادر بالانتقال بمركبته الخاصة إلى فرقة الدفاع المدني مبلغا عند الساعة الـ9:05 صباحا مفيدًا بمشاهدة تصاعد اللهب والدخان من الشقة، لتبادر الفرق مباشرة بالانتقال مع تمرير المعلومات الواردة من المبلغ .

وأشار سرحان إلى أنه “مع وصول أول فرقة، أعطت إشارة الوصول لموقع الحادث للمركز الوطني، لتباشر عملها في اقتحام الشقة المشتعلة والعمل بحثًا عن ناجين في أروقتها المكتظة بالأدخنة مع ارتفاع ملحوظ في درجة الحرارة نتيجة الاحتراق.

وتابع سرحان: “أثناء عمليات البحث، تم العثور على 4 أطفال برفقة والدتهم بداخل غرفة متأثرين بحالة اختناق شديدة، فتم إخراجهم جميعا عن طريق الفرق ونقلهم من خلال الهلال الأحمر إلى المستشفى، بالتزامن مع عمليات الإنقاذ وإخلاء قاطني البناية المكونة من دورين لسطح البناية نتيجة انتشار الأدخنة بأروقتها، وباشرت فرق الإطفاء عمليات إخماد الحريق.