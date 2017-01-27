العدد 21920 30 ابريل 2017 م أول جريدة سعودية تأسست في 27 ذو القعدة سنة 1350 هجري الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي

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حريق يلتهم مركزا تجاريا بشارع قباء

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حريق يلتهم مركزا تجاريا بشارع قباء
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المدينة المنورة -جازي الشريف

سيطر الدفاع المدني بالمدينة المنورة ،على حريق في أحد المراكز التجارية بشارع قباء ، والذي اندلع في مركز مكون من دورين بمساحة ٢٠٠٠ م٢، مسقوف بالهنجر للملابس الجاهزة، ومستلزمات التجميل، والتهم الحريق كامل المبنى، وتصاعد دخان كثيف ، وقد عملت الفرق على حصر الحريق ومنع انتشاره للمباني المجاورة ، ونتج عن الحادث إصابة أحد العاملين وحالته مطمئنة ، ومازالت إجراءات التحقيق مستمرة في الموقع لمعرفة أسباب الحادث . صرح بذلك العقيد خالد مبارك الجهني المتحدث الرسمي بمديرية الدفاع المدني بمنطقة المدينه المنورة.

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التصنيف: محليات

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