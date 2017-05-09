حزام وقائي من الضنك حول المنطقة المركزية بمكة المكرمة

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مكة المكرمة- البلاد

قررت اللجنة التنفيذية لمكافحة حمى الضنك بمكة المكرمة, عمل حزام وقائي حول المنطقة المركزية خلال شهر رمضان المبارك القادم, بمشاركة 18 مشرفاً ميدانياً و 49 مراقباً ميدانياً و 228 فني مكافحة منزلية مدعمين بأكثر من 49 سيارة مكافحة منزلية و 47 سيارة رش فراغي بهدف إيجاد بيئة آمنة وصحية لسكان المنطقة وقاصدي بيت الله الحرام.

واستعرضت اللجنة خلال اجتماعها الذي عقدته أمس برئاسة مساعد وكيل أمين العاصمة المقدسة للخدمات مهدي بن عبدالرحمن بهادر, سير عمل مكافحة حمى الضنك في الفترة الحالية علاوة على استعراض الخطط المعدة لهذا الجانب خلال شهر رمضان المبارك القادم .

وبيّن مساعد مدير عام النظافة للإصحاح البيئي المهندس محمد بن عبدالباسط باحارث, أنه سيتم تكثيف عمليات الرش والمكافحة في المنطقة المركزية خلال هذه الشهر إلى جانب تعزيز عمليات المسح الميداني بمتابعة مستمرة من وكيل الأمين للخدمات المهندس عبدالسلام بن سليمان مشاط .

ومن جانبه أوضح مشرف مشروع المكافحة المنزلية للبعوض الناقل لحمى الضنك بالإدارة العامة للنظافة المهندس محمد بن سمير سمان, أن الحملة أسفرت خلال الفترة الماضية عن المرور على 1145 وحدة سكنية في محافظة بحرة المجاهدين الشمالية والجنوبية وبحرة العامودي و 20 مسجدًا و 55 عمارة و 32 مستنقع مياه راكدة و 40 حوش و 4 مدارس حكومية, استهلك خلالها 47040 ليتر مبيد حشري بمشاركة 96 فرقة مدعمة بـ 480 فنيًا و 96 جهاز رذاذ 96 جهاز ضباب و 48 سيارة رش إلى و 40 ميكروجين، لافتاً الانتباه إلى أنه تم رصد 121 بؤرة لبعوض حمى الضنك منها 36 بنسبة 30 %.

وأفاد أنه تم تنفيذ الحملة في منطقة حداء بمشاركة 72 فرقة و 360 فنيًا و 72 جهاز رذاذ و 72 جهاز ضباب، إضافة إلى أجهزة الرش الفراغي و 36 جهاز رش آلي و 30 ميكروجين و 24 جهاز ضباب .

ودعا معالي أمين العاصمة المقدسة الدكتور أسامة بن فضل البار من جهته, جميع المواطنين والمقيمين إلى ضرورة التعاون مع الفرق الميدانية بالسماح لهم في رش أماكن توالد الباعوض والتخلص من جميع الأدوات والمعدات التي تتسبب في تكاثرها .