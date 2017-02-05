(حساب المواطن) يستثني العقارات المرهونة من الممتلكات

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جدة ــ البلاد

استثنى برنامج “حساب المواطن”، العقارات المرهونة والمنتهية بالتمليك من التسجيل ضمن الممتلكات، حتى ينتهي الرهن، وسيكون تسجيل السكن وفق خانة الإيجار.

وقال حساب البرنامج على موقع تويتر ردا على استفسار مواطن أن العقار المرهون يعتبر “ملكا” ولا يجب الإفصاح عنه في بيانات العقارات حتى ينتهي الرهن”.فيما سيتم تسجيل الأراضي واحتسابها مثل العقارات، شريطة أن تكون مسجلة بوزارة العدل.

وفيما يخص البدلات، فإن البرنامج سيسجل كامل الراتب شاملا البدلات لجميع الموظفين في القطاعين العام والخاص والعسكريين، وقبل خصم التأمينات فيما يخص موظفي القطاع الخاص، ولا يسجل خصم القروض.

كما سمح البرنامج باستفادة الأبناء المتزوجين الماكثين مع والديهم في السكن بالتسجيل كـ”رب أسرة” بشكل منفصل عن الأب. من جهة ثانية أصدرت مؤسسة النقد العربي السعودي، بيانا توضيحيا بشأن بعض الأخبار المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي أكدت فيه على السرية المصرفية لبرنامج “حساب المواطن”.