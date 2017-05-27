حظر الاعتماد على أذان الحرم لتحديد الإفطار بجدة

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جدة – البلاد

وجهت الإدارة العامة للمساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة جدة، تعميمًا إلى كافة مساجدها، نبهت فيه على القاعدة التي سيتم الالتزام بها في تحديد توقيت الإفطار.

وأوضح تعميم الإدارة، أنه يجب على المؤذنين في مساجد جدة، الالتزام بوقت الأذان الخاص بالمحافظة، واتباع التوقيت المحدد، وعدم ربطه بأذان الحرم المكي.

وطالب سعيد المالكي مدير إدارة المساجد، منسوبي إدارته بالتخلص من هذا الاختلاف، والالتزام بالتوقيت المحدد للمدينة حسب تقويم أم القرى.

وبينت إدارة المساجد أن تعميمها يأتي بعدما انتشر في الآونة الأخيرة خلاف بين المؤذنين في جدة من حيث تحديد وقت الأذان؛ فالبعض يرفع الأذان بعد انتهاء الأذان في الحرم المكي مباشرةً، والبعض الآخر يلتزم بالتوقيت المحدد، وهو ما دفعها إلى إصدار هذا التعميم منعًا لأي ارتباك قد يحدث في أذان المغرب برمضان.